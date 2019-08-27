» » Василий Уткин: Черчесов очень упрямый, а это первый признак тупости. Или принципиальности. Выбирайте сами

Василий Уткин: Черчесов очень упрямый, а это первый признак тупости. Или принципиальности. Выбирайте сами

Журналист Василий Уткин поделился мнением о принципе выбора главным тренером Станиславом Черчесовым футболистов в сборную и высказался о возможном стартовом составе команды на ближайшие матчи.
Фото: "РИА Новости"
"О составе сборной России. Его вчера объявили же. Должен сказать, что я в целом не очень разделяю саму постановку вопроса. Если вас раздражает Сослан Джанаев на позиции третьего вратаря, то нужно а) сказать спасибо, что не Габулов (он закончил — ну и что?), и б) меня гораздо больше удивляет вызов вторым Лунева.

Но разве все это говорит что-то новое о Черчесове? Вот он такой. При нем позиция третьего вратаря по функционалу — как место космонавта-туриста на МКС, с той лишь разницей, что за ее заполнение не берут денег. И это, кстати, совершенно зря, потому что должен же быть хоть какой-то смысл?

Черчесов очень упрямый. А это, с одной стороны, первый признак тупости (Глеб Жеглов ©), а с другой — принципиальности. Выбирайте сами, но лучше всего за вас выберет результат. Черчесов крайне консервативен, ну, и само по себе это не хорошо и не плохо — он таков. Если вы критикуете выбор, который он делает, — выбор не изменится. Критикуйте его самого, потому что выбирать иначе станет только иной тренер национальной команды.

Вопрос вообще не в том, кто в сборную вызван, а кто выйдет на поле. И вот это куда более существенный вопрос. Опять же опираясь на консерватизм Черчесова: он долго ко всему готовится, назрела ли ставка в основном составе на Миранчуков? Вот что любопытно.

Они хороши, но базовой роли в сборной не играют. Да, есть еще Головин, но сейчас турнир, в котором участвует сборная, и набор соперников очень даже позволяют попробовать более атакующую манеру игры. Допускающую, в принципе, в старте всех троих. Мы ведь не на чемпионате мира сейчас. Наши соперники — Шотландия и Казахстан.

Меня это интересует куда сильнее, чем невызов Соболева, Чалов в молодежке и игнор рубиновцев. Это все тоже насущные проблемы, но, повторюсь, они связаны с личностью главного тренера (на мой взор). А время для «тренера вон!» не пришло.

Да, Нойштедтер в обойме — это смех. Но так будет. Он и в "Динамо" в обойме — тоже ржака. Но так устроено и при Черчесове останется так. Миранчуки or not Миранчуки — вот в чем вопрос", — написал Уткин.

Sport24.ru


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Теги: Уткин Черчесов Сборная России
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