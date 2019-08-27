Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров обратил внимание на спорные моменты в матче ЦСКА — "Ахмат".
"Были ли пенальти в матче ЦСКА — "Ахмат" на Одисе Роши? В этой игре два момента, которые вызвали вопросы. Что касается Роши — тут однозначно стоило назначить пенальти за фол Дивеева. Арбитр, похоже, не видел момент удара.
Стоило ли наказать "Ахмат" в первом тайме 11-метровым при фоле Швеца на Чалова? Это очень сложный момент. Тут следовало назначить пенальти, но это видно только на повторе. Судье было сложно увидеть этот эпизод", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Александр Егоров: однозначно стоило назначить пенальти за фол Дивеева на Роши
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