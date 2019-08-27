» » Александр Егоров: на одном дыхании прошел матч "Рубин" - "Ростов", Мешков провел просто суперматч

Александр Егоров: на одном дыхании прошел матч "Рубин" - "Ростов", Мешков провел просто суперматч

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров дал общую оценку седьмому туру РПЛ.
Фото: РПЛ
"В плане проведенных игр этот тур прошел на хорошем уровне. Очень качественно провел игру Игорь Панин, это его дебют, хочу его поздравить.

На одном дыхании прошел матч "Рубин" - "Ростов", Мешков провел просто суперматч, давал командам играть, почти без свистков. Но не стоит выхватывать один тур. Надо оценивать весь сезон. Но футбол состоит из ошибок. Итоги будем делать по окончанию.

Офсайда в моменте c голом не было. Гол забит по правилам", - цитирует Егорова Sport24.ru.


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Теги: Егоров Рубин Ростов Мешков
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