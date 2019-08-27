Переход защитника "Севильи" Серхи Гомеса в ЦСКА исключен, несмотря на все попытки армейцев заполучить игрока в течение последних нескольких недель.
Этим летом, кроме ЦСКА, Гомесом интересовались "Вест Хэм", "Аталанта" и "Валенсия", но отсутствие у футболиста большого желания менять команду поставило крест на возможном трансфере. Вероятнее всего, Гомес продолжит играть за "Севилью", сообщает ElDesmarque.
Гомес — воспитанник "Барселоны", в академии которой он занимался с 14 лет. В 2014 году он перешел в "Сельту", а минувшим летом "Севилья" приобрела его за 5,4 млн евро.
Sport24.ru
ЦСКА не смог договориться о переходе защитника "Севильи" Гомеса
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