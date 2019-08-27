Палата по разрешению споров РФС сняла запрет на регистрацию новичков с "Оренбурга", сообщает пресс-служба организации.
"В связи с исполнением АНО "ФК "Оренбург" г. Оренбург решения Палаты по разрешению споров от 24 мая 2019 года по делу Бакаев vs. ФК "Оренбург" снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный [на клуб] в качестве обеспечительной меры", — говорится в сообщении РФС.
"Оренбургу" разрешили регистрировать новичков
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