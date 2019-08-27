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Дмитрий Стоцкий: сами не поняли, как так быстро пропустили. Наверное, очень обрадовались

Универсальный футболист ФК "Краснодар" Дмитрий Стоцкий прокомментировал поражение своей команды от "Олимпиакоса", что повлекло за собой вылет из Лиги Чемпионов.

– Вижу, что выходите из раздевалки без лица. Какие мысли после такого выступления?
– Ну, какие они могут быть? Проиграли игру и все расстроены.

– Что-то положительное можно вынести из этого противостояния? Например, команда получила еврокубковый опыт.
– Я думаю, что да – это опыт. Надо было играть первую игру, как сегодня. Это могло решить все иначе. Тяжело было вернуться.

– "Олимпиакос" полностью переиграл "Краснодар" в обоих матчах?
– Я думаю, что, если счет 1:6 в общем, то да – они сильнее.

– Какой компонент игры у "Олимпиакоса" самый сильный? За счет чего они так доминировали?
– Я бы не сказал, что они показали что-то сверхъестественное. Я думаю, что они наказали нас за наши ошибки в большей степени.

– Как так получилось сегодня, что пропустили гол через 22 секунды, как забили сами?
– Сами не поняли, как так получилось. Потеряли концентрацию. Может быть, что сильно обрадовались. Не знаю, тяжело отметить.

– Как-то отметите поддержку на стадионе сегодня? Кажется, так мощно еще не было.
– Да, конечно, благодарны каждому болельщику, что пришел на стадион. Они поддерживали нас здорово. Молодцы! Я думаю, мы должны им. Надеюсь, отблагодарим в следующих играх за поддержку.


Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Стоцкий Краснодар Олимпиакос
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