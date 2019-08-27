В Рязанской области сожгли автомобиль фаната "Спартака", в этом могут быть замешаны болельщики ЦСКА

Подозрение пало на фанатов другой столичной команды — ЦСКА. Сгорел автомобиль KIA, в его салоне бьла найдена банка, в которой и находилось горючее вещество.
С большой долей вероятности, поджог был осуществлен на фоне футбольных пристрастий. В салоне еще не сгоревшего автомобиля на лобовом стекле висел вымпел футбольного клуба "Спартак Москва". После поджога в подъезде хозяина сгоревшего автомобиля были обнаружены надписи с названием другой футбольной команды — ЦСКА, которых до этого не было.
"Спартак" и ЦСКА встречались в рамках 6-го тура РПЛ. Встреча прошла 19 августа и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.
Спорт24
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фото: социальная сеть "ВКонтакте"
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