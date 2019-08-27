» » Жена Юрия Жиркова арендовала военный полигон ко дню рождения мужа

Жена Юрия Жиркова арендовала военный полигон ко дню рождения мужа

Инна Жиркова, супруга футболиста "Зенита" Юрия Жиркова, сделала сюрприз для мужа на его 36-летие.
фото: страница Instagram Инны Жирковой
Инна арендовала для своего возлюбленного военный полигон. Сам Жирков известен своей любовью к военной тематике.

"Мысль о том, что было бы круто и необычно отметить день рождения мужа на военном полигоне, появилась у меня пару месяцев назад. Я заранее знала, что такой подарок ему точно понравится и запомнится на всю жизнь, зная любовь Юры к военной тематике. Оставалось дело за малым — в тайне найти полигон с военной техникой и собрать близких друзей. Судя по тому, как радовался мой муж — сюрприз удался. Он, кстати, до последнего не знал, куда мы едем в его день рождения и что его ожидает. Да я сама запомню эту поездку надолго — мы все в пыли, счастливые, а я еще умудрилась заработать шишку на голове во время поездки на танке", — цитирует Жиркову 7days.

На полигоне собрались близкие друзья Жиркова, в том числе его одноклубник Бранислав Иванович. Футболисту подарили кортик времен Великой Отечественной Войны, набор разведчика, настольную военную книгу и многое другое.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Жирков Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Бывший полузащитник "Краснодара": "Олимпиакос" очень хорошо готов физически, у них получалось ускорять игру
"Интер" арендует форварда "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса
Главный тренер "Олимпиакоса": мы победили "Краснодар" заслуженно, большая часть матча прошла под нашу диктовку 1
Андрей Талалаев: "Краснодар" повторил ошибки первого матча, сыроватая команда
Спортивный директор "Олимпиакоса": "Краснодар" станет великим клубом в будущем, это уникальный проект 1
Жена Юрия Жиркова арендовала военный полигон ко дню рождения мужа 2
Матье Вальбуэна: "Краснодару" - успехов в Лиге Европы, у них великолепный стадион и замечательное будущее 2
Сергей Жуков: абсолютно уверен, что Акинфеев в обозримом будущем может возглавить ЦСКА
В Рязанской области сожгли автомобиль фаната "Спартака", в этом могут быть замешаны болельщики ЦСКА 5
Игорь Шалимов: ощущение, что после гола "Олимпиакоса" игроки "Краснодара" просто ждали, когда закончится матч 1
Дмитрий Стоцкий: сами не поняли, как так быстро пропустили. Наверное, очень обрадовались 1
Маркус Берг: у нас оставались шансы при счете 1:0 6
Тони Вильена: не думаю, что "Краснодар" прям слабее "Олимпиакоса" (видео) 4
Йон Гудни Фьолусон: оставили все силы на поле, но этого оказалось недостаточно (видео)
Дмитрий Скопинцев: думаю, "Краснодар" ждет удача в Лиге Европы (видео)
Владимир Быстров: в ответной игре с "Олимпиакосом" не нашлось лидера, который повел бы "Краснодар" за собой
"Оренбургу" разрешили регистрировать новичков
Иван Игнатьев: Лига чемпионов еще будет в этом городе 2
Сергей Матвеев: казалось, что после гола Уткина игра пошла, но ответный мяч все спутал 7
Гендир "Сочи": нас спонсирует Газпромбанк? Не раскроем источников, но в финансах мы ограничены 5
Надежда умирает мгновенно. «Краснодар» возродил интригу лишь на минуту 7
"Краснодар" проиграл "Олимпиакосу" и сыграет в Лиге Европы 57
Жоау Мариу: консультировался с Эдером. Он сказал, что "Локомотив" - хорошая команда с высокими целями 1
Василий Кикнадзе: Мариу - настоящая звезда европейского футбола
Василий Кикнадзе: в этой трансферной кампании "Локомотив" усилился в том числе на перспективу 1
Барриос, Мак и Мевля вызваны в свои национальные сборные
ЦСКА не смог договориться о переходе защитника "Севильи" Гомеса 5
Виктор Вальдес пошутил, что "Барселона" может его уволить за высказывания о Неймаре
"СКА-Хабаровск" объявил о переходе Минори Сато
"Барселона" и "ПСЖ" не смогли сегодня достичь договоренности по трансферу Неймара 1
Все новости