Инна арендовала для своего возлюбленного военный полигон. Сам Жирков известен своей любовью к военной тематике.
"Мысль о том, что было бы круто и необычно отметить день рождения мужа на военном полигоне, появилась у меня пару месяцев назад. Я заранее знала, что такой подарок ему точно понравится и запомнится на всю жизнь, зная любовь Юры к военной тематике. Оставалось дело за малым — в тайне найти полигон с военной техникой и собрать близких друзей. Судя по тому, как радовался мой муж — сюрприз удался. Он, кстати, до последнего не знал, куда мы едем в его день рождения и что его ожидает. Да я сама запомню эту поездку надолго — мы все в пыли, счастливые, а я еще умудрилась заработать шишку на голове во время поездки на танке", — цитирует Жиркову 7days.
На полигоне собрались близкие друзья Жиркова, в том числе его одноклубник Бранислав Иванович. Футболисту подарили кортик времен Великой Отечественной Войны, набор разведчика, настольную военную книгу и многое другое.
Жена Юрия Жиркова арендовала военный полигон ко дню рождения мужа
Инна Жиркова, супруга футболиста "Зенита" Юрия Жиркова, сделала сюрприз для мужа на его 36-летие.
фото: страница Instagram Инны Жирковой
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