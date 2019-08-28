» » Нобель Арустамян: ЦСКА активно ведёт работу по Седрику Гогуа

Нобель Арустамян: ЦСКА активно ведёт работу по Седрику Гогуа

Известный инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале сообщил, что в скором времени состав ЦСКА может пополниться новобранцами.
фото: официальный сайт ЦСКА
"В ближайшие дни в ЦСКА должны появиться новички. По крайней мере в это хочется верить.

Клуб активно ведет работу сразу по нескольким направлениям. Одно из них — защитник "Тамбова" Седрик Гогуа. Все стороны сделки находятся в постоянном контакте и ведут активные переговоры.

Гогуа и его представители уже уведомили Тамбов о том, что Седрик намерен покинуть клуб. Ближайшие дни должны стать ключевыми в этой истории", — написал Арустамян.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Арустамян ЦСКА Гогуа Тамбов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

«Локомотив» последним из топ-клубов РПЛ сделал громкое приобретение. Но окажется ли оно топовым?
Андрей Будогосский: прыщавые юнкоры от журналистики формируют негативный образ судьи 1
Главный тренер "Торпедо": если будем идти так же бодро, почему бы не замахнуться на РПЛ?
Нобель Арустамян: ЦСКА активно ведёт работу по Седрику Гогуа 5
Неймар снялся в известном криминальном сериале
Евгений Коноплянка может перейти в "Сампдорию"
Валерий Непомнящий: проигрыш "Краснодара" - несчастный случай для нашего футбола 7
Матч "Ростов" — "Рубин" стал самым посещаемым в седьмом туре премьер-лиги
Магомед Адиев: был интерес из ФНЛ, пока не дождался того предложения, которого мне хотелось бы
"Зенит" отказал "Сампдории" в аренде Эмилиано Ригони 1
Денис Глушаков может сыграть против "Тамбова" 1
"Ницца" поставила цель попасть в Лигу чемпионов после приобретения британским миллиардером
Форвард Усман Дембеле намекнул на свой уход из "Барселоны"
Бывший полузащитник "Краснодара": "Олимпиакос" очень хорошо готов физически, у них получалось ускорять игру
"Интер" арендует форварда "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса
Главный тренер "Олимпиакоса": мы победили "Краснодар" заслуженно, большая часть матча прошла под нашу диктовку 2
Андрей Талалаев: "Краснодар" повторил ошибки первого матча, сыроватая команда
Спортивный директор "Олимпиакоса": "Краснодар" станет великим клубом в будущем, это уникальный проект 1
Жена Юрия Жиркова арендовала военный полигон ко дню рождения мужа 4
Матье Вальбуэна: "Краснодару" - успехов в Лиге Европы, у них великолепный стадион и замечательное будущее 3
Сергей Жуков: абсолютно уверен, что Акинфеев в обозримом будущем может возглавить ЦСКА 1
В Рязанской области сожгли автомобиль фаната "Спартака", в этом могут быть замешаны болельщики ЦСКА 10
Игорь Шалимов: ощущение, что после гола "Олимпиакоса" игроки "Краснодара" просто ждали, когда закончится матч 2
Дмитрий Стоцкий: сами не поняли, как так быстро пропустили. Наверное, очень обрадовались 1
Маркус Берг: у нас оставались шансы при счете 1:0 (видео) 12
Тони Вильена: не думаю, что "Краснодар" прям слабее "Олимпиакоса" (видео) 6
Йон Гудни Фьолусон: оставили все силы на поле, но этого оказалось недостаточно (видео)
Дмитрий Скопинцев: думаю, "Краснодар" ждет удача в Лиге Европы (видео)
Владимир Быстров: в ответной игре с "Олимпиакосом" не нашлось лидера, который повел бы "Краснодар" за собой 1
"Оренбургу" разрешили регистрировать новичков
Все новости