"В ближайшие дни в ЦСКА должны появиться новички. По крайней мере в это хочется верить.
Клуб активно ведет работу сразу по нескольким направлениям. Одно из них — защитник "Тамбова" Седрик Гогуа. Все стороны сделки находятся в постоянном контакте и ведут активные переговоры.
Гогуа и его представители уже уведомили Тамбов о том, что Седрик намерен покинуть клуб. Ближайшие дни должны стать ключевыми в этой истории", — написал Арустамян.
Нобель Арустамян: ЦСКА активно ведёт работу по Седрику Гогуа
Известный инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале сообщил, что в скором времени состав ЦСКА может пополниться новобранцами.
фото: официальный сайт ЦСКА
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