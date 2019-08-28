Егор Сорокин перейдёт в "Краснодар" за 4 млн евро

"Краснодар" договорился с "Рубином" о трансфере защитника Егора Сорокина.

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Финальный раунд переговоров по 23-летнему Сорокину прошел в Ростове-на-Дону в воскресенье перед матчем 7-го тура РПЛ "Ростов" — "Рубин". На встречу с генеральным директором "Рубина" Рустемом Саймановым прилетел его коллега из "Краснодара" Владимир Хашиг. Стороны урегулировали последние детали сделки: 4 млн евро компенсации несколькими траншами, а также процент с будущей продажи игрока.С Сорокиным предварительно обсудили условия долгосрочного контракта. В "Рубине" его оклад составляет порядка 20 млн рублей в год, а в "Краснодаре" он будет зарабатывать около 40-50 млн."Краснодар" хочет оставить Сорокина в аренде в "Рубине" до конца сезона. Не исключено, что защитник присоединится к "быкам" зимой. Зарплату в период аренды будут платить "быки".