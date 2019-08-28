Трансфер оценивается в 400 тыс. евро — именно такое предложение "Тамбову" сделал московский клуб.
Напомним, Гогуа присоединился к "Тамбову 1 июля 2019 года. В прошлом сезоне он выступал в составе латвийского "Даувгапилса".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги защитник провёл за "Тамбов" пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету две жёлтые карточки.
Ранее информацию о возможном трансфере прокомментировал агент Гогуа Дмитрий Селюк.
"Чемпионат"
Стало известно, какую сумму ЦСКА предложил за Седрика Гогуа
Стала известна сумма, за которую защитник "Тамбова" Седрик Гогуа может перебраться в столичный ЦСКА.
фото: официальный сайт ФК "СКА-Хабаровск"
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