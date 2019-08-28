Все новые партнеры РФС заключили контракты с организацией до февраля 2021 года, в соглашения прописаны возможности их продления.
Суммы спонсорских контрактов не раскрываются. Все привлеченные от партнеров средства пойдут не только на нужды РФС, но и на финансирование программ развития. Отмечается, что благодаря новым партнерам финансирование развития футбола в регионах увеличилось на 76 млн рублей.
"РБК Спорт"
СОГАЗ, ТМК и Газпромнефть стали спонсорами РФС
Российский футбольный союз заключил партнерские соглашения с тремя компаниями — СОГАЗ, ТМК и Газпромнефть.
фото: официальный сайт РФС
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