По условиям контракта Гогуа, отступные за него составляют 30 млн рублей (400 тысяч евро). ЦСКА воспользуется этим пунктом, чтобы выкупить Седрика. «Тамбов» намерен договориться с московским клубом о проценте с его следующей перепродажи.
В «Тамбове» футболист получал 250 тысяч рублей в месяц. По договору с ЦСКА, его зарплата вырастет почти в 8 раз и составит 300 тысяч евро в год (около 2 млн рублей в месяц). Соглашение предполагает постепенный рост зарплаты. Каждый год она будет увеличиваться на 5 тысяч евро в месяц.
"Бизнес Online"
Седрик Гогуа прибыл в Москву для медосмотра в ЦСКА. Он будет зарабатывать в 8 раз больше, чем в "Тамбове"
25-летний центральный защитник "Тамбова" Седрик Гогуа находится в Москве и сегодня пройдёт медицинское обследование в новом клубе. Стороны обсуждают последние детали сделки.
фото: RT
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