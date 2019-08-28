Седрик Гогуа прибыл в Москву для медосмотра в ЦСКА. Он будет зарабатывать в 8 раз больше, чем в "Тамбове"

25-летний центральный защитник "Тамбова" Седрик Гогуа находится в Москве и сегодня пройдёт медицинское обследование в новом клубе. Стороны обсуждают последние детали сделки.

фото: RT