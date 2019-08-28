Азмун попытался разбудить Малкома криками "Hala Madrid"

Иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун выложил в инстаграм смешное видео, на котором он пытается разбудить бразильского новичка команды полузащитника Малкома, находящегося в некой камере с подачей кислорода.Азмун в попытках разбудить Малкома также прокричал фразу "Hala Madrid", которую используют для выражения поддержки "Реалу".Малком летом перешел в "Зенит" из "Барселоны", которая является конкурентом мадридского клуба в чемпионате Испании.Малком получил травму в матче с "Динамо" и сейчас проходит курс восстановления. Ожидается, что Малком не сможет принять участие в матче 8-го тура РПЛ против "Спартака".