Азмун попытался разбудить Малкома криками "Hala Madrid"

Азмун в попытках разбудить Малкома также прокричал фразу "Hala Madrid", которую используют для выражения поддержки "Реалу".
Малком летом перешел в "Зенит" из "Барселоны", которая является конкурентом мадридского клуба в чемпионате Испании.
Малком получил травму в матче с "Динамо" и сейчас проходит курс восстановления. Ожидается, что Малком не сможет принять участие в матче 8-го тура РПЛ против "Спартака".
Hala madrid?! :D#Азмун #Azmoun #Zenith #Malcom #Barcelona pic.twitter.com/jROjAnzTbb— Aficionado? (@AficionadoMe) August 28, 2019
Sport24.ru