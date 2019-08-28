Букмекерская компания "Олимп" намерена штрафовать владельцев российских пабов и ресторанов на сумму до 5 млн рублей за нелегальные трансляции матчей английской Премьер-лиги.
"Заведения общепита не могут просто приобрести подписку на матчи АПЛ через Okko. Они обязаны подписать соглашение с БК "Олимп", иначе трансляции будут расцениваться партнером Okko как нелегальные. Букмекер обещает проводить проверки и в случае нарушений готов обращаться в суд", - рассказал директор по развитию букмекерской конторы "Олимп" "Коммерсанту".
Гусев(директор) сообщил, что "Олимп" предоставляет права заведениям общепита бесплатно: им надо подать заявку, получить промокод к Okko и дать согласие на проведение совместных промоакций и BTL-активностей.
По проекту договора БК "Олимп" во время трансляций в барах на каждом столе необходимо разместить тейбл-тенты и пять постеров от букмекера. Также изображение и звук должны появляться на экранах не менее чем за десять минут до начала трансляции, не выключаться в перерыве, а показ должны прекратить не позднее чем через десять минут после завершения матча. В это время обычно идет реклама спонсоров, в том числе реклама букмекера.
Ближайшие три года права на показ АПЛ в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko (Rambler Group). Rambler Group заключила спонсорский контракт с букмекерской конторой "Олимп". Сумма контракта оценивается в 18–22 млн евро. Согласно условиям контракта, букмекер может транслировать матчи в пунктах приема ставок, барах и специальных фан-зонах.
Букмекер будет штрафовать российские бары на 5 млн рублей за незаконный показ АПЛ
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