По словам источника, близкого к футболисту, петербургский клуб не в первый раз пытается заполучить игрока. "Еще несколько лет назад Алексея и его брата Антона пытались переманить "Зенит" и "Спартак", но договориться клубы не сумели. Ребята тоже не горели желанием покидать команду", — сообщил источник.
Источник в "Локомотиве" рассказал, что клуб не намерен отпускать футболистов, добавив, что питерцы хотят в первую очередь подписать именно Алексея. "Алексей не заинтересован в уходе в другой российский клуб. Только в Европу, о чем они с братом неоднократно говорили", — добавил источник. По его словам, "Зенит" предлагал за Алексея сумму чуть больше €20 млн, но "Локомотив" отверг предложение.
РБК
Источник: Алексей Миранчук - приоритетная трансферная цель "Зенита"
"Зенит" интересуется игроками "Локомотива" Алексеем и Антоном Миранчуками.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»