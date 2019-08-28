Источник: Алексей Миранчук - приоритетная трансферная цель "Зенита"

"Зенит" интересуется игроками "Локомотива" Алексеем и Антоном Миранчуками.

Фото: ФК "Локомотив"

По словам источника, близкого к футболисту, петербургский клуб не в первый раз пытается заполучить игрока. "Еще несколько лет назад Алексея и его брата Антона пытались переманить "Зенит" и "Спартак", но договориться клубы не сумели. Ребята тоже не горели желанием покидать команду", — сообщил источник.Источник в "Локомотиве" рассказал, что клуб не намерен отпускать футболистов, добавив, что питерцы хотят в первую очередь подписать именно Алексея. "Алексей не заинтересован в уходе в другой российский клуб. Только в Европу, о чем они с братом неоднократно говорили", — добавил источник. По его словам, "Зенит" предлагал за Алексея сумму чуть больше €20 млн, но "Локомотив" отверг предложение.