"Клубы-бастарды на пути "Зенита" закончились. Начались более или менее реальные проблемы, и "Зенит" немедленно начал терять очки. Да, это происходит на фоне определённого количества травм — травмированы Дриусси и Малком. Но при этом связка Азмун-Дзюба вполне в порядке, но почему вдруг она перестает работать, ведь ещё две недели назад ее превозносили буквально всё? Кроме меня, ну почти все.
В ведь у "Зенита" ещё начались проблемы, связанные с игрой на два фронта, а играет клуб практически одним составом. Небольшие травмы двух футболистов, которые в общем-то являются украшением, финтифлюшкой, очень важной, но, тем не менее, они являются виньеткой тактической игры, приводят к тому, что "Зенит" не может выиграть у "Ахмата" и проигрывает "Уфе". Ну как может "Зенит" проигрывать "Уфе"? Ну смешно же!
В эти недели произошла серьёзная переоценка ценностей внутри чемпионата России. Стало понятно, что в чемпионскую гонку включился "Спартак". А это не означает, что он обязательно выиграет, но "Спартак" снова становится силой, которую нужно принимать во внимание, и он тоже будет отбирать очки у других претендентов на победу.
Стало понятно, что "Зенит" отнюдь не так пугающ, как это могло казаться. "Зенит" играет одним и тем же составом всё время, и потеря двух футболистов, пусть и ярких, для него становится критической. Это значит, что начнутся еврокубки, и "Зениту" станет совсем тяжело. Это означает, что у "Зенита" нет идей, кроме какой-то одной, а, может быть, и вообще нет", — сказал Уткин в передаче "Футбольный клуб".
Василий Уткин: "Спартак" включился в чемпионскую гонку, а "Зенит" отнюдь не так пугающ
Известный журналист Василий Уткин прокомментировал игру "Зенита" и "Спартака" в последних матчах.
Фото: News.ru
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