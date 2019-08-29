"Очень тяжелый момент сейчас для "Краснодара". Надо в чемпионате России себя переключить, потому что уже выделилась группа лидеров. Одна-две неудачные встречи, и можно c верхних строчек откатиться на 10-11-е место. Клуб оказался в не слишком приятной ситуации.
Пауза на матчи сборных должна пойти "Краснодару" на пользу, даст игрокам восстановиться и передохнуть после насыщенного старта сезона. Для нас плотный график не столь привычен, хотя для команд из Испании или Италии играть через два дня на третий является нормой. Да, "Краснодар" столкнется с большими проблемами, надо биться на два фронта с максимальной отдачей. Если посмотреть на кадровые потери, то все выбывшие из строя игроки были в основном составе, играли ключевые роли", — приводит слова Деменко News.ru.
Максим Деменко: тяжелый момент для "Краснодара", пару неудачных матчей — и можно откатиться на 10-11-е место
Бывший футболист "Краснодара" Максим Деменко поделился ожиданиями от выступления "быков" в РПЛ и Лиге Европы. Напомним, "Краснодар" не вышел в групповой этап Лиги чемпионов, уступив "Олимпиакосу" 1:6 по сумме двух матчей.
фото: "Кубань 24"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»