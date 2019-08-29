Максим Деменко: тяжелый момент для "Краснодара", пару неудачных матчей — и можно откатиться на 10-11-е место

Бывший футболист "Краснодара" Максим Деменко поделился ожиданиями от выступления "быков" в РПЛ и Лиге Европы. Напомним, "Краснодар" не вышел в групповой этап Лиги чемпионов, уступив "Олимпиакосу" 1:6 по сумме двух матчей.

фото: "Кубань 24"