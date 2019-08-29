Полузащитник "Локомотива" Кирилл Щетинин перейдёт в "Зенит"

Футболист подпишет контракт с петербургским клубом на три года. Детали трансфера пока не разглашаются.

фото: официальный сайт ФК "Локомотив"

В 2018 году он был признан лучшим молодым футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения.17-летний Щетинин является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне форвард принял участие в семи матчах молодёжного первенства России (четыре — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку.