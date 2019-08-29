Защитник Седрик Гогуа перешел из "Тамбова" в ЦСКА. Об этом рассказал агент футболиста Дмитрий Селюк.
"Гогуа успешно прошел медосмотр и подписал четырехлетний контракт. Зарплату и сумму выкупа не могу обсуждать, это конфиденциальная информация. Уверен, что в новом клубе Седрик станет одним из лучших игроков чемпионата. С ЦСКА несложно было договориться, там работают одни профессионалы. Сложно было с "Тамбовом", который не хотел отпускать одного из своих лидеров", - цитирует Селюка Sport24.
Дмитрий Селюк: Гогуа подписал четырехлетний контракт с ЦСКА
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