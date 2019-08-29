Бывший полузащитник московского "Спартака" Валерий Кечинов поделился ожиданиями от ответного матча красно-белых с "Брагой" в раунде плей-офф Лиги Европы.
"Как и любой болельщик "Спартака", я надеюсь на победу и выход в групповой этап Лиги Европы. Не факт, что "Спартак" с первых минут побежит в атаку, но точно будет навязывать свою игру.
У "Спартака" есть кому заменить Тиля и Джордана, там достаточно футболистов, которые в этом сезоне уже показывали лидерство: и Бакаев, и Шюррле, и Зобнин. Игра команды без Тиля и Ларссона не будет хуже. Может, будет даже лучше. "Спартак" будет играть первым номером. Скорее всего, счёт будет 2:0", - цитирует Кечинова "Чемпионат.сом".
Валерий Кечинов: может, без Тиля и Джордана игра "Спартака" против "Браги" будет лучше
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