Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию, что до закрытия транферного окна армейцы могут подписать контракт с нападающим "Млады Болеслав" Николаем Комличенко.
— Правда, что ЦСКА уже договорился с Комличенко по личному контракту и осталось найти общий язык с "Младой Болеслав"?
— Я бы не хотел комментировать несостоявшиеся трансферы. Надеюсь, что мы сможем совершить приобретения. Но пока говорить об этом рано.
"СЭ"
Роман Бабаев: Комличенко в ЦСКА? Не хочу комментировать несостоявшиеся трансферы
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