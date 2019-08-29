Сумма перехода составила 30 миллионов рублей. За "Тамбовом" закрепляется 25-процентная трансферная компенсация, в случае последующего перехода ивуарийца в другой клуб на постоянной основе.
О переходе Гогуа в ЦСКА было объявлено сегодня. Контракт 25-летнего ивуарийца с армейцами рассчитан на четыре года.
"Тамбов" назвал сумму, за которую Гогуа был продан в ЦСКА
"Тамбов" на своем официальном сайте раскрыл финансовые детали трансфера защитника Седрика Гогуа в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
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