Бывший футболист "Зенита" и главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов поделился мнением о жеребьевке группового этапа для петербургского клуба.
"Зениту" попалась абсолютно ровная группа, нет яркого фаворита, все четыре команды могут выйти. Не думаю, что опыт прошлых встреч поможет "Зениту", тогда у команд были другие составы, поэтому это вообще не играет роли", - цитирует Радимова Sport24.ru.
Владислав Радимов: "Зениту" попалась абсолютно ровная группа в Лиге чемпионов
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