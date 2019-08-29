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Данияр Билялетдинов: шансы на выход из группы Лиги чемпионов у "Локомотива" небольшие, но они есть

Бывший игрок "Локомотива" Динияр Билялетдинов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

"Сыграть с такими командами — это круто, не надо сразу голову пеплом посыпать. На стадионе будет хорошая посещаемость, может, даже перенесут на "Лужники". ЦСКА в том году на этом выиграли и хорошо заработал. Шансы на выход из группы небольшие, но они есть, надо выходить и сражаться, может, что зацепят. Думаю, задача минимум — это третье место, а за второе можно и побороться, с первым местом сомневаюсь, но чем черт не шутит. Мы помним, как футболисты "Атлетико" мучились с "Ростовом", "Рубин" их проходил, с "Ювентусом" все ясно, тяжело с ними тягаться. Безусловно тяжелая группа, но мне интересно посмотреть на команду, как она переварила предыдущую Лигу чемпионов. Не должно быть повторения того розыгрыша, ребята уже набрались опыта, чего бояться-то?

Что касается группы "Зенита", то у них достаточно ровная группа, тут бы не стал никого выделять, но у них шансов побольше, чтобы выйти из группы", - цитирует Билялетдинова Sport24.ru.


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Теги: Билялетдинов Д. Локомотив
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