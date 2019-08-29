Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о жеребьевке группового этапа для "Локомотива".
"Локомотиву", к сожалению, не повезло с соперниками, но нужно со всеми играть. "Локо" может считаться аутсайдером группы, конечно, важные матчи у "Локомотива" будут с немецким "Байером".
Состав у Юрия Семина очень перспективен, понятно, что им будет намного сложнее, чем "Зениту". Все будет зависеть от подготовки к матчам, в какой форме футболисты подойдут к этим матчам.
Правильно будет, если "Локомотив" проведет матч в "Лужниках". Туда же Роналду приедет, народ с ума сойдет", - цитирует Орлова Sport24.ru.
Геннадий Орлов: "Локомотив" может считаться аутсайдером своей группы в Лиге чемпионов
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