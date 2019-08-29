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Михаил Боярский: у "Зенита" не самая страшная группа, но до европейского футбола нам пока далековато

Народный артист РСФСР и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением об итогах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды.

"Это не самая страшная группа, которая попала "Зениту". Но я вообще сомневаюсь в наших командах, что они могут конкурировать с европейскими клубами.

Сегодня "Спартак" во сколько играет? Посмотрим, как они сыграют, потому что по усмотрению с "Олимпиакосом", даже "Краснодар" — одна из лучших, и выглядит бледно. Не хватает профессионализма нашим игрокам, чтобы конкурировать с европейцами. "Зениту" достались не самые сложные команды, но все зависит от настроя, и то как будет нацелена. Конечно же, все будет зависеть также от Семака — он умный, прагматичный, боевой. Но до европейского футбола нам пока далековато.

Стоит ли многого ожидать от Малкома в этих встречах? Я не такой специалист, как вы предполагаете, и не могу ответить. Мы всегда ждем многого от игрока, который к нам приходит. Кто ожидал, что Сердар Азмун так потрясающе проявит себя? Для меня это подарок. Если будут такие люди попадаться в наши команды футбольные сети, то мы сможем выбраться. Но я бы хотел, чтобы это было за счет наших игроков. Понимаю, что это бизнес-спорт, но все-таки патриотизм должен присутствовать", — в расчете на то, что можем мы", - цитирует Боярского Sport24.ru.


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Теги: Боярский Зенит
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