Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал продажу защитника Седрика Гогуа в ЦСКА. Сумма сделки составила 400 тыс. евро.
"Трансфер Гогуа в ЦСКА состоялся. Я считаю, что это потеря для нашего клуба, а не успешная продажа. Такие деньги, которые были за него отданы, ничего не решат, мне важен результат. Селюк хотел трансфера Гогуа, я — нет. У нас была договоренность, что в случае хорошего предложения мы отпустим ивуарийца.
Небольшие недомолвки с Селюком были, но решили, что трансфер в ЦСКА будет лучше и для футболиста, и для нашего клуба. Мы прописали, что 25% со следующей продажи Гогуа достанутся нам. Думаю, в скором будущем он уйдет в хороший клуб, потому что это качественный защитник.
Что касается возможного ухода остальных клиентов Селюка, у нас были небольшие разногласия с этим агентом. Но информация о том, что с ними будут разорваны контракты, — утка. Мы с Селюком друг другу доверяем и все моменты проговариваем", — цитирует Худякова "Рейтинг Букмекеров".
Павел Худяков: трансфер Гогуа в ЦСКА - это потеря, а не успешная продажа»
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