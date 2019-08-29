Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, когда полузащитник Алан Дзагоев, который восстанавливается после тяжелой травмы, вернется в строй.
"Мы очень надеемся, что после перерыва на матчи сборных Алан будет работать в общей группе без ограничений. К этому есть предпосылки — то есть будет готовиться к матчу с "Краснодаром"(22 сентября)", - цитирует Бабаева "СЭ".
Хавбек получил повреждение в февральском товарищеском матче с "Картахеной", из-за которой вынужден пропустить остаток сезона.
Роман Бабаев: надеемся, после игр сборной Дзагоев будет работать в общей группе
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