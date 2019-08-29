» » Александр Ерохин: в группе "Зенита" в ЛЧ нет громких имен, но по игре и качеству - очень серьезные соперники

Александр Ерохин: в группе "Зенита" в ЛЧ нет громких имен, но по игре и качеству - очень серьезные соперники

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

"Сложно выделить одну команду, думаю, группа ровная. Нет громких имен, но по игре и качеству — это очень серьезные соперники, будет непросто.

Нужно готовиться и думать о том, чтобы победить. Если сравнивать нашу группу с "Локомотивом", то "Ювентус" и "Атлетико" — это команды, которые всегда борются за высокие места в Лиге чемпионов.

Российским командам нужно приложить максимум усилий, чтобы добиться положительного результата. Наша же задача — это выход из группы", - цитирует Ерохина Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Ерохин Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Джикия: "Спартаку" ничего не остается, кроме как рассчитывать на чемпионат и на Кубок 1
Андрей Червиченко: купили за большие деньги Понсе и Ларссона, а можно было Соболева - он один забил в три раза больше, чем они вместе взятые
Сергей Юран: Мирзов не соответствует уровню "Спартака" 3
Олег Кононов: "Брага" в чемпионате проиграла и сыграла вничью, а мы два матча выиграли 17
Олег Кононов: не могу сказать, что "Спартак" играл хуже, чем "Брага". Мы создали больше моментов 20
Главный тренер "Браги": нет, мне не предложили возглавить "Спартак" 2
Роман Павлюченко: в еврокубках какая-то жопа творится со "Спартаком" 4
Обрезы опорников, транжирство форвардов. Оценки матча "Спартак"-"Брага" 5
Отец Федуна: тревожно за матч "Спартака" с "Зенитом" 21
Александр Ерохин: в группе "Зенита" в ЛЧ нет громких имен, но по игре и качеству - очень серьезные соперники
Роман Бабаев: надеемся, после игр сборной Дзагоев будет работать в общей группе
Павел Худяков: трансфер Гогуа в ЦСКА - это потеря, а не успешная продажа» 4
Разрыв Орты. «Спартак» по классике концентрируется на чемпионате 10
"Спартак" проиграл "Браге" и не сыграет в Лиге Европы 219
Михаил Боярский: у "Зенита" не самая страшная группа, но до европейского футбола нам пока далековато 3
Геннадий Орлов: "Локомотив" может считаться аутсайдером своей группы в Лиге чемпионов 4
Данияр Билялетдинов: шансы на выход из группы Лиги чемпионов у "Локомотива" небольшие, но они есть 1
Владислав Радимов: "Зениту" попалась абсолютно ровная группа в Лиге чемпионов
"Тамбов" назвал сумму, за которую Гогуа был продан в ЦСКА 4
Сергей Семак: не очень рады такому жребию. "Зениту" будет очень сложно 7
Роман Бабаев: Комличенко в ЦСКА? Не хочу комментировать несостоявшиеся трансферы 3
Вирджил Ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов-2018/19
Без шансов для "Локо", без топов для "Зенита". Итоги жеребьёвки 149
Скаут ЦСКА - о переходе Гогуа: если что, вы знаете, кого винить 4
Месси признан лучшим нападающим Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона
"Ювентус", "Атлетико" и "Байер" стали соперниками "Локомотива" в Лиге чемпионов 36
"Зенит" попал в одну группу с "Бенфикой", "Лионом" и "Лейпцигом" 38
Ван Дейк - лучший защитник минувшего сезона Лиги чемпионов, Де Йонг - лучший полузащитник
Ригони не хочет переходить из "Зенита" в "Сампдорию"
Алиссон назван лучшим голкипером Лиги чемпионов сезона-2018/19
Все новости