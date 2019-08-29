Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
"Сложно выделить одну команду, думаю, группа ровная. Нет громких имен, но по игре и качеству — это очень серьезные соперники, будет непросто.
Нужно готовиться и думать о том, чтобы победить. Если сравнивать нашу группу с "Локомотивом", то "Ювентус" и "Атлетико" — это команды, которые всегда борются за высокие места в Лиге чемпионов.
Российским командам нужно приложить максимум усилий, чтобы добиться положительного результата. Наша же задача — это выход из группы", - цитирует Ерохина Sport24.ru.
Александр Ерохин: в группе "Зенита" в ЛЧ нет громких имен, но по игре и качеству - очень серьезные соперники
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»