Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился мнением о жеребьевке группового этапа для железнодорожников.
"Есть у "Локомотива" шансы выйти из группы? Шансы есть всегда, и все будет зависеть от игры. Понятное дело, что попались топ-клубы, и будет очень тяжело, но опять же это новый вызов для многих футболистов, поэтому все будут играть на максимальных усилиях.
Сейчас, конечно, все оценивают, что шансы у "Локомотива" небольшие. Думаю, "Байер" будет бороться за третье место. "Ювентус" и "Атлетико" — клубы очень большой величины.
Смогут ли Миранчуки уехать в Европу после матчей в ЛЧ? Такие игры — это хороший шанс для футболистов, которые хотят попробовать свои силы за рубежом, проявить себя. И вообще, это способ проверить себя на уровне топ-клубов, этим и хороша Лига чемпионов.
Не только футболистам будет здорово поиграть, но и болельщикам посмотреть на топ-клубы, на Криштиану Роналду. Будем надеяться, что "Локомотив" хорошо выступит на этом празднике", - цитирует Булыкина Sport24.ru.
Дмитрий Булыкин: все оценивают, что шансы у "Локомотива" в ЛЧ небольшие. Но это новый вызов для игроков
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