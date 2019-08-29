Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением об итогах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды.
"Жребий прокомментирую в двух словах: "Группа смерти, но надо выживать". Каким образом? Готовиться будем к матчам, к каждому сопернику.
Самое главное, чтобы у нас был хороший календарь. Вот и все, больше ничего. Группа сложнее, чем в прошлом году", - цитирует Семина Sport24.ru.
Юрий Семин - о жеребьевке ЛЧ: в двух словах: "Группа смерти, но надо выживать"
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