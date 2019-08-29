Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
"У нас тяжелая группа, но я рад, что встречусь с бывшими одноклубниками и друзьями из "Ювентуса". С некоторыми из них я уже даже успел пообщался. Тем не менее, нам будет тяжело. "Байер" очень хорошо защищается, как и "Атлетико" с "Ювентусом". Эти клубы входят в список сильнейших в Европе, но мы попробуем сделать все, что в наших силах, чтобы победить.
Сейчас мы сильнее, чем были в прошлом сезоне. У нас больше опыта и сил. Мы учимся на наших ошибках, которые совершили в прошлом году, и в этом розыгрыше Лиги чемпионов сможем выступить лучше, а дальше посмотрим. В футболе все возможно, не надо бояться и прятаться. У нас есть возможность побеждать даже в такой сильной группе", - цитирует Хеведеса Sport24.ru.
Бенедикт Хеведес: у "Локомотива" есть возможность побеждать даже в такой сильной группе
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