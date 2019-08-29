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Брайан Идову: ох, нифига себе. Иногда - чем сложнее, тем лучше

Защитник "Локомотива" Брайан Идову прокомментировал группу Лиги чемпионов, в которую попала московская команда.

"Ох, нифига себе. Все команды очень хорошие. "Атлетико" одна из тех команд, которая регулярно портит нервы "Барселоне" и "Реалу" в Испании. В "Ювентус" перешел Криштиану, и поэтому у них одна задача — выиграть Лигу чемпионов. "Байер" — крепкая команда из Бундеслиги.

Думаю, и нам и болельщикам будет интересно. Группа не такая легкая, как в прошлом году, но иногда, чем сложнее, тем лучше. Матчи с такими командами заставят всех игроков выжать из себя максимум и постараться добиться положительных результатов. Это будут помнить", - цитирует Идову Sport24.ru.


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Теги: Идову Локомотив
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