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Геннадий Орлов: могу сказать, что фортуна в жеребьевке Лиги чемпионов улыбнулась "Зениту"

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов для петербургского "Зенита".

"Все-таки Сергею Богдановичу фортуна улыбается. Есть элементы везения, как в прошлом сезоне, так и сейчас. Сегодняшние соперники в группе — это лучшее, что могло быть, нет ни одного фаворита. По бюджетам команды приблизительно равны, что касается игры, то это зависит от игроков и тренеров. Поэтому это хорошая группа, ее не сравнить с группой "Локомотива".

Снова "Бенфика"? Могу сказать, что "Зенит" не умеет играть против португальцев. Мы помним матчи против "Порту" и той же "Бенфики". "Лион" — это быстрый футбол, но у них в составе нет 11 сильных футболистов, Да, есть некоторые игроки, которые тащат свою команду, поэтому за счет этого команда сбалансирована. "Лейпциг" очень опасная команда, это соперник из Бундеслига, конечно, ее не сравнить с "Баварией" и дортмундской "Боруссией", но все равно это крепкая команда. Могу сказать, что фортуна в жеребьевке улыбнулась "Зениту", - цитирует Орлова Sport24.ru.


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Теги: Орлов Зенит
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