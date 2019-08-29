Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для москвичей.
"Локомотиву" попались очень тяжелые соперники, им будет сложно выйти из группы. Для успеха необходимо приложить даже больше, чем максимум усилий. "Ювентус" лучшая команда Италии, "Атлетико" — вторая-третья по силе в Испании. С "Байером" можно бороться, но с это будет сложно. Будем объективны — "Локомотив" будет претендовать максимум на третье место и путевку в Лигу Европы.
Зато Болельщики получат много эмоций от приезда грандов и лучших игроков. Правильное ли решение провести матчи в Черкизово, а не в "Лужниках"? Мне кажется, что нет. На "Ювентус" и "Атлетико" могло собраться много народу, ажиотаж будет. Все же приезжает один из двух лучших игроков мира! (Криштиану Роналду) Но тут решение уже принято, поэтому незачем обсуждать", - цитирует Геркуса Sport24.ru.
Илья Геркус: "Локомотив" будет бороться за 3-е место в Лиге чемпионов и путевку в Лигу Европы
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