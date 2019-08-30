"Считаю, что переход Гогуа — это суперсделка для ЦСКА как в спортивном, так и в экономическом плане. Не зря некоторые болельщики пишут в комментариях, что Гинер за полмиллиона продаст его даже без рук и без ног. Видимо, они подразумевают хорошую игру Гогуа головой.
Многие болельщики ЦСКА пишут мне в твиттере с вопросом, почему про него выплывает столько негатива и с чем связано то, что некоторое время он не играл. Хочу успокоить болельщиков: ничего негативного у Гогуа нет. Это реально топ-игрок.
После того как Гинер чуть ли не бесплатно берет качественного футболиста, которого увидели его люди у себя в чемпионате, начинается новая волна грязи на Гогуа. Тренд Гинера — цена-качество. Но платить меньше за хорошего футболиста в России не в моде. Лучше взять пенсионера за огромные деньги. И как теперь сказать спонсорам, что надо заплатить за того или иного футболиста 5-10 млн, когда условный Гогуа за копейки в 10 раз лучше, чем эти игроки за 10 млн? Вот в чем суть.
Это именно то, что я хотел показать другим клубам: смотрите рядом, не надо витать в облаках, думая о "Барселоне" и "Реале". Есть очень много хороших футболистов — как россиян, так и легионеров — за копейки. Просто надо уметь этим заниматься. Поэтому надо сказать спасибо Гинеру и Бабаеву, которые внесли этот новый тренд в российский футбол. При всем моем уважении к Галицкому, большие деньги, которые были уплачены за некоторые трансферы, никогда не вернутся. И это касается не только "Краснодара". А в случае с Гогуа и ЦСКА деньги только приумножатся, сомнений нет.
Африканец Гогуа как зеркало проблем российского футбола", — цитирует Селюка Sport24.
Дмитрий Селюк: переход Гогуа — это суперсделка для ЦСКА как в спортивном, так и в экономическом плане
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Седрика Гогуа, прокомментировал переход ивуарийского футболиста из "Тамбова" в ЦСКА.
фото: footboom
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