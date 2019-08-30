"У нас нет существенного преимущества перед "Спартаком" из-за их графика. Мы тоже в прошлом сезоне играли в квалификации. Как показывает практика, место команды, которая играет много в этой части сезона, не зависит в конце сезона от этого. Есть небольшой шанс, что Дриусси будет играть. Он проведёт занятие в общей группе, а дальше будем смотреть по его самочувствию. В Лиге Европы на стадии квалификации хорошие команды, пройти не так просто, мы тоже с этим столкнулись.
Против "Крыльев" "Спартак" смотрелся очень уверенно. Тиль — хорошее приобретение, его позиция — одна из ключевых позиций на поле. Центр поля очень важен. С таким игроком игра становится разнообразнее. Тиль — игрок почти без слабых мест. Для любого тренера появление такого игрока, который может индивидуально решить, здорово", — передаёт слова Семака "Чемпионат".
Сергей Семак: "Зенит" не имеет существенного преимущества перед "Спартаком" из-за его графика
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о предстоящем выездном матче РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК «Зенит»
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