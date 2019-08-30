Хердур Магнуссон: уверен, ЦСКА как команда сильнее и сплоченнее "Спартака"
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон заявил, что красно-синие сильнее "Спартака".
Фото: РИА Новости
"У "Спартака" отличный состав. Клуб покупает реально дорогих исполнителей. Более того, у "Спартака" шире выбор. Просто длиннее скамейка. Но уверен, что как команда мы сильнее. И сплоченнее. В дерби нам не повезло, однако мы еще возьмем реванш и докажем, что ЦСКА лучше. Для меня Москва всегда будет красно-синей и мы для этого приложим все усилия!", - приводит слова Магнуссона "Спорт-экспресс".
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»