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Хердур Магнуссон: уверен, ЦСКА как команда сильнее и сплоченнее "Спартака"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон заявил, что красно-синие сильнее "Спартака".
Фото: РИА Новости
"У "Спартака" отличный состав. Клуб покупает реально дорогих исполнителей. Более того, у "Спартака" шире выбор. Просто длиннее скамейка. Но уверен, что как команда мы сильнее. И сплоченнее. В дерби нам не повезло, однако мы еще возьмем реванш и докажем, что ЦСКА лучше. Для меня Москва всегда будет красно-синей и мы для этого приложим все усилия!", - приводит слова Магнуссона "Спорт-экспресс".


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Теги: ЦСКА Спартак Магнуссон
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