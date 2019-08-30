"Зенит" с высокой долей вероятности больше не будет делать покупок этим летом, сообщает "Спорт День за Днем".
На данный момент клуб не ведет активных переговоров. В "Зените" рассматривают теоретическую возможность приобретения центрального защитника и игрока середины поля, однако конкретных переговоров с футболистами не ведется.
Этим летом "Зенит" купил защитника Дугласа Сантоса из "Гамбурга" и полузащитника "Барселоны" Малкома. Два этих трансфера обошлись питерцам в 55 млн евро.
Трансферное окно в России закрывается 2 сентября.
"Зенит", скорее всего, больше никого не подпишет летом
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