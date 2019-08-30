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"Газпромнефть" получила статус официального моторного масла сборной России

"Газпромнефть — смазочные материалы" и Российский футбольный союз (РФС) заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого продукты компании под брендом Gazpromneft Engine Oil получили статус официальных моторных масел сборной России по футболу.

Сотрудничество с национальной командой распространится на отборочные матчи чемпионата Европы-2020 и чемпионата мира-2022, игры Лиги наций УЕФА сезона 2020/21, а также международные товарищеские встречи.

Александр Трухан, генеральный директор "Газпромнефть — смазочные материалы":

"Развитие производства и технологий, совместные проекты с ведущими производителями промышленного оборудования, автомобилей, а теперь и с ведущей футбольной организацией страны выводят нашу компанию на качественно новый уровень сотрудничества.

Успех сборной России на домашнем чемпионате мира-2018 сделал армию болельщиков нашей команды еще масштабнее и сильнее. Российских футболистов и главного тренера Станислава Черчесова знают даже в самых отдаленных уголках России и всего мира.

В компании "Газпромнефть — смазочные материалы" многие сотрудники любят и увлекаются спортом, участвуют в различных соревнованиях и, конечно, пристально следят за игрой национальной команды. Мы все вместе переживаем за ее игру, успехи и результаты, поэтому, безусловно, теперь очень рады представлять нашу главную футбольную команду на отечественной и международной арене".

Александр Алаев, генеральный секретарь Российского футбольного союза:

"Мы рады партнерству с такой уважаемой и авторитетной компанией, как "Газпромнефть — смазочные материалы", которая является одним из лидеров рынка. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным, позволит эффективно продвигать высокотехнологичную продукцию компании и развивать российский футбол".

Роман Кузьмин, заместитель генерального директора по операционному маркетингу компании "Газпромнефть — смазочные материалы":

"Спортивное партнерство является одним из важных направлений работ по продвижению высокотехнологичных моторных масел Компании, включая линейку продуктов Gazpromneft Engine Oil. Мы рады сотрудничеству с Российским футбольным союзом и с удовольствием обеспечим потребность автопарка национальной сборной в современных смазочных материалах".

РФС


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Теги: Сборная России
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