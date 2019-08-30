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"Славия" отказалась продавать Соучека в "Динамо"

Руководство московского "Динамо" было заинтересовано в полузащитнике "Славии" Томаше Соучеке.

Как сообщает iDNES.cz, бело-голубые предложили чешскому клубу 20 млн евро, но получили отказ. Ранее интерес к игроку проявлял "Спартак".

Президент "Славии" Ярослав Тврдик подтвердил, что "Динамо" было заинтересовано в услугах футболиста. Функционер отметил, что решение отклонить выгодное предложение принималось совместно с игроком.

"Мы не приняли предложение по Соучеку из России, близкое к 20 млн евро, предварительно согласовав это с игроком. Спасибо за его преданность клубу, он очень важен для нас", — сказал Тврдик.

Отметим, что "Спартак", не сумевший договориться по Соучеку, близок к покупке другого полузащитника пражского клуба Алекса Крала.

Sport24.ru


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Теги: Славия Соучек Динамо
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