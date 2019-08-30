"Славия" отказалась продавать Соучека в "Динамо"

Руководство московского "Динамо" было заинтересовано в полузащитнике "Славии" Томаше Соучеке.Как сообщает iDNES.cz, бело-голубые предложили чешскому клубу 20 млн евро, но получили отказ. Ранее интерес к игроку проявлял "Спартак".Президент "Славии" Ярослав Тврдик подтвердил, что "Динамо" было заинтересовано в услугах футболиста. Функционер отметил, что решение отклонить выгодное предложение принималось совместно с игроком."Мы не приняли предложение по Соучеку из России, близкое к 20 млн евро, предварительно согласовав это с игроком. Спасибо за его преданность клубу, он очень важен для нас", — сказал Тврдик.Отметим, что "Спартак", не сумевший договориться по Соучеку, близок к покупке другого полузащитника пражского клуба Алекса Крала.