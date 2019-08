ЦСКА предложил болельщикам поучаствовать в квесте: помоги команде найти новую форму

View this post on Instagram

Устал ждать новую форму? Помоги её найти! ? ? Пройди наш городской квест быстрее всех и стань первым обладателем домашней или гостевой футболки! ? Чтобы отправиться на поиски, тебе понадобится: ? ? будильник (квест стартует в субботу в 10:00) ? смартфон с камерой и интернетом (не будет лишним и powerbank) ? ? средство передвижения или проездной на общественный транспорт ? 2-3 часа свободного времени ? смекалка, а также некоторые знания о клубе и игроках ? Остальные подробности опубликуем одновременно со стартом квеста — завтра в 10:00. Будь наготове! ?