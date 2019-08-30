"Крылья Советов" сыграли вничью с "Динамо"

В матче 8-го тура чемпионата России "Крылья Советов" дома сыграли вничью с "Динамо" со счетом 0:0.



Чемпионат России



8 тур



"Крылья Советов": Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан (Радоньич, 86), Тимофеев, Кабутов (Зиньковский, 75), Антон (Мияйлович, 81), Канунников, Соболев.



"Динамо": Лещук, Паршивлюк, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Грулев (Панченко, 79), Рауг, Н’Жи (Шиманьски, 63), Филипп.



Предупреждения: Каборе, 30, Рауш, 42, Филипп, 59