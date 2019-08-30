Дмитрий Хохлов: трансферное окно еще не закрыто, поэтому время покажет, получится ли кого-нибудь приобрести

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью с "Крыльями Советов", передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.



- Чего "Динамо" не хватило в сегодняшнем матче?



- Точности не хватило в завершении. Прибавили, потому что хотели выиграть. Были подходы, были моменты, но немножко не хватило в завершении. Понятно, что "Крылья Советов" во втором тайме пытались играть на контратаках. В концовке нам нужно было сохранить баланс, не пропустить, а постараться забить гол.



- Видно, что вы продолжаете искать оптимальную кандидатуру на позицию форварда, то Шейдаев играл, то Н'Жи, сегодня вышел Грулев. Стоит ли ожидать нового нападающего до конца трансферного окна или придется обходиться теми, кто есть?



- Трансферное окно еще не закрыто, поэтому время покажет, получится ли кого-нибудь приобрести.