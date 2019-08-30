ЦСКА пока еще не согласовал с бразильским "Васко да Гама" по аренде полузащитника Лукаса Сантоса, однако близок к заключению соглашения.
По информации источника, ЦСКА также получит право выкупа контракта 20-летнего хавбека за 3 млн евро. В субботу, 31 августа, Сантос вместе со своим агентом Фабиано Фарахом должен вылететь в Россию.
Об интересе ЦСКА к бразильскому полузащитнику сообщалось еще в феврале 2019 года, однако тогда клубам не удалось договориться — стороны не сошлись в распределении доли от последующей перепродажи футболиста.
"Чемпионат.сом"
ЦСКА близок к тому, чтобы арендовать у "Васко да Гама" Лукаса Сантоса с правом выкупа за 3 млн евро
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