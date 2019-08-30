"Квинси Промес сказал, что я точно не пожалею об этом выборе", — приводит слова Тиля пресс-служба "Спартака".
Напомним, Тиль перешёл в "Спартак" из АЗ в начале августа 2019 года.
Гус Тиль: Квинси Промес сказал, что я точно не пожалею о переходе в "Спартак"
Нидерландский полузащитник московского "Спартака" Гус Тиль сказал, что перед трансфером в российский клуб советовался с соотечественником, Квинси Промесом, который ранее выступал за красно-белых.
фото: официальный сайт ФК "Спартак"
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