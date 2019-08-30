Гус Тиль: Квинси Промес сказал, что я точно не пожалею о переходе в "Спартак"

Нидерландский полузащитник московского "Спартака" Гус Тиль сказал, что перед трансфером в российский клуб советовался с соотечественником, Квинси Промесом, который ранее выступал за красно-белых.

фото: официальный сайт ФК "Спартак"