Миодраг Божович: "Крылья" рассчитывали на большее в матче с "Динамо", надеялись, что можем выиграть

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал результат матча 8-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0).

Фото: ФК "Крылья Советов"

"Рассчитывали на большее, надеялись, что можем выиграть. Думаю, что игра была интересная. Были моменты у "Динамо" и у нас. Что сказать? Самое главное, что не проиграли, хотя могли получить в концовке в свои ворота.



Что происходит в концовках с "Крыльями Советов"? Не думаю, что это потеря концентрации, просто мы очень хотели выиграть, поэтому бежим вперед до последних минут. К сожалению, пропускаем необязательные голы. Но это футбол, бывает. Не только мы пропускаем на последних минутах, но и многие команды", - сказал Божович в эфире канала "Матч Премьер".