Гильерме: знакомые в Бразилии до сих пор интересуются, не замерзаю ли я в России

Голкипер "Локомотива" Гильерме вспомнил, как проходила его адаптация в России. Уроженец Бразилии переехал в Москву в 2007 году.

фото: "Спорт-Экспресс"