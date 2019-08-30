"Я много слышал о России до переезда, но переживал больше всего из-за погоды. Думал, что будет холодно. Знакомые в Бразилии до сих пор интересуются, не замерзаю ли я в России. Когда приехал, все оказалось совсем иначе — даже удивился немного. Москва была такой красивой, встретила меня солнцем и теплом, так что я сразу настроился на позитив. А вот ближе к зиме немного испугался — не ожидал такого холода. Родные сначала очень переживали, но в то же время понимали, что это моя профессия, и я буду играть там, где меня хотят видеть.
Многие считают, что в России небезопасно. Но если мы сравним с моей родиной, то в России в разы безопаснее, однозначно. Моя первая фраза на русском: "Я не понимаю по-русски, помоги". Люди обычно помогали. Так что для начала иностранцам посоветовал бы запомнить именно это выражение, а остальное придет со временем.
Русский язык очень сложный. Я сходил на пять занятий по русскому и понял, что легче будет учиться самому. Хотя, например, Крыховяк быстро заговорил — но он поляк, а русский и польский языки похожи", - приводит слова голкипера официальный сайт "Локо".
Гильерме: знакомые в Бразилии до сих пор интересуются, не замерзаю ли я в России
Голкипер "Локомотива" Гильерме вспомнил, как проходила его адаптация в России. Уроженец Бразилии переехал в Москву в 2007 году.
фото: "Спорт-Экспресс"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»