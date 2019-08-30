20-летний Сантос — левый полузащитник, с пяти лет находится в структуре "Васко да Гамы". В прошлом сезоне он в основном выступал за молодежный состав, за основу в чемпионате-2018/19 сыграл три матча.
"Спорт-экспресс"
ЦСКА заплатил за Лукаса Сантоса 200 тысяч евро
Полузащитник "Васко да Гамы" Лукас Сантос перешел в ЦСКА на правах аренды. Соглашение рассчитано до декабря с правом выкупа. Пока бразильский клуб получил за игрока около 200 тысяч евро.
Фото: instagram.com
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